Країнам НАТО слід збільшити витрати на оборону, - МЗС Британії
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав уряди країн-союзників по НАТО збільшити витрати на оборону через загрозу масштабної війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Під час першої великої промови у Національному центрі кібербезпеки після повернення до уряду в листопаді, очільник британської дипломатії розкритикував європейських союзників, які "не бажають інвестувати (в оборону. - ред.) навіть тоді, коли на нашому континенті йде війна".
Він закликав союзників по НАТО встановити "новий орієнтир" витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП, у контексті саміту з нагоди 75-ї річниці НАТО, що відбудеться 9 - 11 липня.
Лондон пообіцяв досягти 2,5% до 2030 року. Опозиційна Лейбористська партія відмовилася повторити обіцянку, заявивши, що уряд не пояснив, як саме вона буде фінансуватися.
Кемерон також заявив, що "безпека, безумовно, буде в бюлетені для голосування" на загальних виборах у Британії восени цього року.
На його думку, "від Таллінна до Варшави, від Праги до Бухареста, європейський континент знову охопив холод, а найближчі до Росії країни спостерігають за тим, що відбувається в Україні, і задаються питанням, чи не будуть вони наступними".
"Цей світ більш небезпечний, більш нестабільний, більш конфронтаційний, ніж більшість з нас коли-небудь знали. Ми повинні визнати цей факт і діяти відповідно - не через рік чи два, не через кілька місяців, а вже зараз", - сказав очільник британського МЗС.
Ризик масштабної війни НАТО з Росією
Останнім часом європейські лідери дедалі частіше заявляють про високий ризик масштабної війни Росії з країнами-членами НАТО. Про це свідчить велика кількість випадків російських диверсій, що почали фіксуватися в Європі.
З цієї причини США і країни ЄС та НАТО активізували надання Україні зброї для протистояння Росії, намагаючись не допустити просування ворога та зростання загрози для колективного Заходу.
Уряд Естонії закликав європейські країни бути готовими до обговорення ймовірності відправки своїх військ в Україну.
У Литві заявили, що відправка іноземних військ в Україну покаже Путіну, що не йому вирішувати яку сам допомогу і кому має надавати Захід.
Тим часом низка нейтральних країн Європи закликали НАТО поглибити співпрацю у формі обміну розвідданими та участі у військових навчаннях.
Президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що Росія вже у 2026 році може атакувати країни НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.