Країнам НАТО слід збільшити витрати на оборону, - МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав уряди країн-союзників по НАТО збільшити витрати на оборону через загрозу масштабної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Під час першої великої промови у Національному центрі кібербезпеки після повернення до уряду в листопаді, очільник британської дипломатії розкритикував європейських союзників, які "не бажають інвестувати (в оборону. - ред.) навіть тоді, коли на нашому континенті йде війна".

Він закликав союзників по НАТО встановити "новий орієнтир" витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП, у контексті саміту з нагоди 75-ї річниці НАТО, що відбудеться 9 - 11 липня.

Лондон пообіцяв досягти 2,5% до 2030 року. Опозиційна Лейбористська партія відмовилася повторити обіцянку, заявивши, що уряд не пояснив, як саме вона буде фінансуватися.

Кемерон також заявив, що "безпека, безумовно, буде в бюлетені для голосування" на загальних виборах у Британії восени цього року.

На його думку, "від Таллінна до Варшави, від Праги до Бухареста, європейський континент знову охопив холод, а найближчі до Росії країни спостерігають за тим, що відбувається в Україні, і задаються питанням, чи не будуть вони наступними".

"Цей світ більш небезпечний, більш нестабільний, більш конфронтаційний, ніж більшість з нас коли-небудь знали. Ми повинні визнати цей факт і діяти відповідно - не через рік чи два, не через кілька місяців, а вже зараз", - сказав очільник британського МЗС.