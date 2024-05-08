На фоні агресії РФ. Нейтральні країни Європи закликали НАТО посилити співпрацю

Нейтральні країни, серед яких Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія, запропонували НАТО поглибити співпрацю, у тому числі розширити участь у військових навчаннях та обміні розвідданими у форматі WEP4 на тлі агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse .

Наприкінці грудня минулого року дипломати з чотирьох нейтральних країн надіслали листа НАТО з пропозицією про розширення співробітництва.

Представники нейтральних країн внесли конкретні пропозиції щодо поглиблення зв'язків з Альянсом – від розширення участі в навчаннях до "привілейованого доступу до документів та інформації". Зокрема, Австрія, Ірландія, Мальта та Швейцарія мають намір наростити обмін розвідданими та налагодити взаємодію у сферах кібербезпеки, захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби "з новими підривними технологіями".

Дипломати у листі називають нейтральні країни та НАТО "найближчими партнерами із загальними цінностями". Північноатлантичний альянс та Міністерство закордонних справ Австрії підтвердили виданню, що нейтральні країни дедалі частіше прагнуть обміну з альянсом у форматі WEP4 (четвірка західноєвропейських партнерів).

У МЗС Австрії зазначають, що мають намір використовувати формат WEP4, "щоб привернути увагу до свого внеску та можливостей для європейської безпеки".