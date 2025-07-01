"Країнам Балтії потрібен план А, Б і В": Науседа про підготовку до загроз з боку РФ

Попри членство в НАТО, Естонія, Латвія та Литва залишаються найбільш вразливими перед потенційним нападом Росії.

Науседа прямо говорить: через малу територію та близькість до РФ балтійські країни не мають "стратегічної глибини", як Україна. Відстань до Балтійського моря лише 200 км.

Сувалкський коридор - вузька ділянка, яка легко може бути перекрита російськими військами з Калінінграда та Білорусі.

"Ми говоримо про захист нашої території протягом певного періоду, а потім очікуємо, що прийде підкріплення", - заявив Науседа.

НАТО посилює присутність

На великому полігоні НАТО в Пабраде, поблизу кордону з Росією, спостерігається зростання активності.

Між 2022 і 2025 роками там збудували нові військові об’єкти. Проте лідери країн Балтії готуються до можливого послаблення участі США в обороні Європи.

Науседа каже, що країнам Балтії потрібен план А, Б і В, оскільки вирують питання щодо зобов'язань США перед Європою.

"Американці йдуть. Ми всі повинні усвідомити це та змиритися з цим", - заявив один із високопоставлених балтійських чиновників.

Балтія може стати першою ціллю у разі масштабної ескалації. Незважаючи на гарантії НАТО, країни регіону вже зараз вимагають більше конкретики щодо захисту від союзників.