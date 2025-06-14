Країна, про яку ви ніколи не чули: тут живе менше людей, ніж у вашому під’їзді

Що це за місце?

Йдеться про Піткернські острови - групу вулканічних островів у південній частині Тихого океану, що належать до Британських заморських територій.

Найбільший і єдиний заселений острів - Піткерн - має від 35 до 50 мешканців (за різними оцінками 2023-2025 років). Решта островів - безлюдні.

Піткернські острови стали відомими завдяки одній із найвідоміших історій морського бунту в історії.

У 1789 році на британському кораблі “Баунті” стався бунт. Частина екіпажу на чолі з Флетчером Крістіаном виступила проти свого капітана Вільяма Блая. Після повстання бунтівники вирушили на пошуки безлюдного місця, де могли б уникнути покарання.

У 1790 році вони знайшли Піткерн - один із найвіддаленіших островів на планеті, практично невідомий тоді навіть картографам. Вони висадилися там разом із кількома таїтянками і чоловіками з Полінезії, спалили корабель, аби їх не знайшли, і оселилися назавжди.

Перші роки колонії були неспокійними: конфлікти між бунтівниками та полінезійцями призвели до численних смертей. До 1800 року з усіх чоловіків-бунтівників залишився лише один - Джон Адамс, який фактично став лідером спільноти.

Саме під його керівництвом Піткерн поступово перетворився на мирну християнську громаду, де виросли нащадки перших поселенців. У 1838 році острів офіційно став британською заморською територією з власною конституцією.

Варто зазначити, що Піткернські острови не є незалежною країною у повному розумінні цього слова. Сьогодні вони перебувають під суверенітетом Сполученого Королівства, але не є його частиною. У них є своя місцева влада (Рада островів), яка займається повсякденними справами, але остаточна влада належить британському уряду.

Піткерн - зовсім невеликий острів (фото: Вікіпедія)

Як живуть на острові?

Життя на Піткерні - це існування на межі між цивілізацією та ізоляцією. Тут немає звичних благ сучасного світу: супермаркетів, ресторанів, кафе, аптек чи стабільного інтернету. Це місце, де все знайоме життя вміщується в кілька будинків, електростанцію і одну єдину вулицю.

Постачання продовольства та побутових товарів здійснюється раз на 3-4 місяці морським вантажем із Нової Зеландії або Таїті. А це означає: якщо чогось не замовив - чекатимеш кілька місяців. Свій маленький магазин на острові є, але його запаси залежать від графіка постачань.

На Піткерні немає лікарні, лише фельдшер із базовим обладнанням. У разі серйозних проблем зі здоров’ям - медична евакуація морем або гелікоптером, яка можлива тільки за сприятливої погоди.

Шкіл на острові також немає, тому діти або навчаються дистанційно, або їдуть здобувати освіту в Нову Зеландію (у деякі роки на острові взагалі не було жодної дитини).

З іншого боку, Піткерн має свою адміністрацію, пошту, генераторну електростанцію, супутниковий зв'язок, церкву, радіостанцію, кладовище і навіть в’язницю. Остання майже не використовується, але офіційно існує.

До 2020-х років тут функціонувала єдина школа, та її закрили через відсутність учнів.

На Піткерні багато чого немає, але церква - є (фото: Вікіпедія)

А що з туризмом?

Попри ізоляцію, Піткерн відкритий для туристів. Але потрапити туди - справжній виклик: спершу потрібно летіти на Таїті, потім - ще кілька днів морем на вантажно-пасажирському судні.

У найкращі роки острів відвідують до 300 туристів, здебільшого з яхт або наукових експедицій. Інфраструктура мінімальна: кілька гостьових будинків, проста кухня, електроенергія з генераторів і… тиша.

Попри відсутність багатьох зручностей, британська влада кілька років тому офіційно шукала охочих переїхати на Піткерн, пропонуючи землю, допомогу з облаштуванням і навіть стипендії для дітей. Але охочих небагато: потенційних переселенців зупиняють відсутність інтернету, роботи, лікарів та шкіл.

Піткерн вітає майбутніх туристів написом Welcome to Pitcairn Island (фото: Вікіпедія)

А яка ж незалежна країна має найменше населення?

Найменшою незалежною державою у світі за кількістю населення залишається Ватикан - карликова держава, розташована в самому центрі Риму. Станом на 2025 рік, у Ватикані офіційно проживає близько 880 мешканців.

Попри мікроскопічну територію (усього 0,49 кв. км), Ватикан має всі атрибути повноцінної держави:

власний уряд і монархічну форму правління (Папа Римський)

громадянство

армію (Швейцарську гвардію)

дипломатичні місії по всьому світу.

Особливість Ватикану в тому, що його населення здебільшого тимчасове і функціональне: це священнослужителі, працівники Святого Престолу, охоронці й офіційні особи. Громадянство надається лише на час виконання функцій.

Таким чином, хоча на Піткерні мешкає менше людей, найменшою за населенням серед незалежних країн офіційно вважається саме Ватикан.