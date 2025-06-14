Страна, о которой вы никогда не слышали: здесь живет меньше людей, чем в вашем подъезде

В мире есть страна, где живет всего несколько десятков человек и одна улица. О нем почти не говорят, но оно держит рекорд по наименьшему населению и максимальной изоляции.
РБК-Украина рассказывает о самой маленькой постоянно заселенной территории на планете, где живет меньше людей, чем в типичном подъезде многоэтажки.
Речь идет о Питкэрнских островах - группе вулканических островов в южной части Тихого океана, принадлежащих к Британским заморским территориям.
Самый большой и единственный заселенный остров - Питкэрн - имеет от 35 до 50 жителей (по разным оценкам 2023-2025 годов). Остальные острова - необитаемы.
Питкэрнские острова стали известными благодаря одной из самых известных историй морского бунта в истории.
В 1789 году на британском корабле "Баунти" произошел бунт. Часть экипажа во главе с Флетчером Кристианом выступила против своего капитана Уильяма Блая. После восстания мятежники отправились на поиски безлюдного места, где могли бы избежать наказания.
В 1790 году они нашли Питкэрн - один из самых отдаленных островов на планете, практически неизвестный тогда даже картографам. Они высадились там вместе с несколькими таитянками и мужчинами из Полинезии, сожгли корабль, чтобы их не нашли, и поселились навсегда.
Первые годы колонии были неспокойными: конфликты между мятежниками и полинезийцами привели к многочисленным смертям. К 1800 году из всех мужчин-мятежников остался только один - Джон Адамс, который фактически стал лидером сообщества.
Именно под его руководством Питкэрн постепенно превратился в мирную христианскую общину, где выросли потомки первых поселенцев. В 1838 году остров официально стал британской заморской территорией с собственной конституцией.
Стоит отметить, что Питкэрнские острова не являются независимой страной в полном смысле этого слова. Сегодня они находятся под суверенитетом Соединенного Королевства, но не являются его частью. У них есть своя местная власть (Совет островов), которая занимается повседневными делами, но окончательная власть принадлежит британскому правительству.
Жизнь на Питкэрне - это существование на грани между цивилизацией и изоляцией. Здесь нет привычных благ современного мира: супермаркетов, ресторанов, кафе, аптек или стабильного интернета. Это место, где вся знакомая жизнь умещается в несколько домов, электростанцию и одну единственную улицу.
Поставка продовольствия и бытовых товаров осуществляется раз в 3-4 месяца морским грузом из Новой Зеландии или Таити. А это значит: если чего-то не заказал - будешь ждать несколько месяцев. Свой маленький магазин на острове есть, но его запасы зависят от графика поставок.
На Питкэрне нет больницы, только фельдшер с базовым оборудованием. В случае серьезных проблем со здоровьем - медицинская эвакуация морем или вертолетом, которая возможна только при благоприятной погоде.
Школ на острове также нет, поэтому дети либо учатся дистанционно, либо едут получать образование в Новую Зеландию (в некоторые годы на острове вообще не было ни одного ребенка).
С другой стороны, Питкэрн имеет свою администрацию, почту, генераторную электростанцию, спутниковую связь, церковь, радиостанцию, кладбище и даже тюрьму. Последняя почти не используется, но официально существует.
До 2020-х годов здесь функционировала единственная школа, но ее закрыли из-за отсутствия учеников.
Несмотря на изоляцию, Питкэрн открыт для туристов. Но попасть туда - настоящий вызов: сначала нужно лететь на Таити, потом - еще несколько дней морем на грузопассажирском судне.
В лучшие годы остров посещают до 300 туристов, в основном с яхт или научных экспедиций. Инфраструктура минимальная: несколько гостевых домов, простая кухня, электроэнергия из генераторов и... тишина.
Несмотря на отсутствие многих удобств, британские власти несколько лет назад официально искали желающих переехать на Питкэрн, предлагая землю, помощь с обустройством и даже стипендии для детей. Но желающих немного: потенциальных переселенцев останавливают отсутствие интернета, работы, врачей и школ.
Самым маленьким независимым государством в мире по количеству населения остается Ватикан - карликовое государство, расположенное в самом центре Рима. По состоянию на 2025 год, в Ватикане официально проживает около 880 жителей.
Несмотря на микроскопическую территорию (всего 0,49 кв. км), Ватикан имеет все атрибуты полноценного государства:
Особенность Ватикана в том, что его население в основном временное и функциональное: это священнослужители, работники Святого Престола, охранники и официальные лица. Гражданство предоставляется только на время выполнения функций.
Таким образом, хотя на Питкэрне живет меньше людей, наименьшей по населению среди независимых стран официально считается именно Ватикан.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт правительства Питкэрнских островов, издание National Geographic, данные из официальной статистики ООН.