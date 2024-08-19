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Країна ЄС почне видавати українцям новий дозвіл на перебування: умови

Фото: Підтримка України в Австрії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Австрії зможуть отримати новий дозвіл на тимчасове проживання з правом на роботу та можливістю продовження. Оформити такий документ можна буде з 1 жовтня 2024 року.

РБК-Україна розповідає, які умови отримання картки "RWR+" для українських біженців та які її переваги.

Що дасть українцям новий дозвіл на проживання

Тимчасовий захист для українців в Австрії продовжений до березня 2025 року. Люди із цим статусом мають ID-картку для переселенців (так звану "синю картку").

З 1 жовтня 2024 року українці, які отримали тимчасовий захист в Австрії, зможуть оформити "Червоно-біло-червону картку плюс" ("RWR+"). Це дозвіл на тимчасове проживання з можливістю продовження. З нею власник може залишатися та працювати в Австрії. Додатковий дозвіл на працевлаштування не буде потрібен.

Цей дозвіл на проживання дійсний протягом обмеженого періоду (зазвичай рік), але його можна продовжити.

Наразі на офіційних сторінках органів влади в Австрії починається багатомовна кампанія з роз'яснення щодо переходу на картку "RWR+". Онлайн-запис на прийом буде активований з 2 вересня 2024 року.

Як пояснюють в австрійському МВС, "червоно-біло-червона карта плюс" передбачає:

  • право працювати в Австрії;
  • зазвичай видається на рік, потім можна продовжити на три роки, а через 5 років з цією карткою можна буде отримати дозвіл на постійне проживання у ЄС. Із "синьою карткою" це буде неможливо;
  • є можливість возз’єднання сім'ї;
  • право залишатися в Австрії після закінчення тимчасового захисту;
  • неможливо буде отримати соціальну допомогу.

Якщо людині видадуть "червоно-біло-червону картку плюс", вона одночасно збереже і право на проживання як переміщена особа ("синя карта"). Якщо право на проживання біженців буде продовжено після 3 квітня 2025 року, українці отримають продовжену "синю карту".

Фото: Українські біженці в Австрії (gettyimages.com)

Які умови переходу на картку "RWR+"

Для того, щоб податися на отримання картки "RWR+", треба відповідати таким вимогам:

  • мати право на проживання для переміщених осіб ("синя карта");
  • мати дійсний проїзний документ (паспорт);
  • працювати за повним страхуванням не менше 12 місяців за останні 24 місяці;
  • володіти німецькою мовою на рівні A1 (CEFR). Підтвердити можна лише дипломами від: Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF), Австрійського мовного дипломуз німецької мови (ÖSD), Goethe Institute, Telc GmbH;
  • мати достатній дохід - від 1218 євро на місяць на одну людину або 1921 євро на місяць для пари.

Щоб українці могли дізнатися, чи відповідають вони вимогам, розроблений окремий онлайн-помічник, який також доступний англійською та російською мовами. 

Раніше дослідники з Австрійської академії наук дійшли висновку, що українські біженці в Австрії – високоосвічені люди, частина з яких приїхали залишитися.

Також ми писали, як українським біженцям у Чехії отримати дозвіл на довгострокове перебування. Серед умов – незалежність від отримання гуманітарної допомоги.

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При підготовці матеріалу використані такі джерела: офіційний сайт Відня, сайт Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії, ots.at.

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