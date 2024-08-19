Страна ЕС начнет выдавать украинцам новое разрешение на пребывание: условия

Что даст украинцам новое вид на жительство

Временная защита для украинцев в Австрии продлена до марта 2025 года. Люди с этим статусом имеют ID-карту для переселенцев (так называемую "синюю карту").

С 1 октября 2024 года украинцы, получившие временную защиту в Австрии, смогут оформить "Красно-бело-красную карту плюс" ("RWR+"). Это разрешение на временное проживание с возможностью продления. С ней владелец может оставаться и работать в Австрии. Дополнительное разрешение на трудоустройство не потребуется.

Это разрешение на проживание действительно в течение ограниченного периода (обычно год), но его можно продлить.

Сейчас на официальных страницах органов власти в Австрии начинается многоязычная кампания по разъяснению касательно перехода на карту "RWR+". Онлайн-запись на прием будет активирована со 2 сентября 2024 года.

Как поясняют в австрийском МВД, "красно-бело-красная карта плюс" предусматривает:

право работать в Австрии;

обычно выдается на год, затем можно продлить на три года, а через 5 лет с этой картой можно будет получить разрешение на постоянное проживание в ЕС. С "синей картой" это будет невозможно;

есть возможность воссоединения семьи;

право оставаться в Австрии после окончания временной защиты;

невозможно будет получить социальную помощь.

Если человеку выдадут "красно-бело-красную карту плюс", он одновременно сохранит и право на проживание как перемещенное лицо ("синяя карта"). Если право на проживание беженцев будет продлено после 3 апреля 2025 года, украинцы получат продленную "синюю карту".

Фото: Украинские беженцы в Австрии (gettyimages.com)

Какие условия перехода на карту "RWR+"

Для того, чтобы податься на получение карты "RWR+", нужно отвечать следующим требованиям:

иметь право на проживание для перемещенных лиц ("синяя карта");

иметь действительный проездной документ (паспорт);

работать по полному страхованию не менее 12 месяцев за последние 24 месяца;

владеть немецким языком на уровне A1 (CEFR). Подтвердить можно только дипломами от: Австрийского интеграционного фонда (ÖIF), Австрийского языкового диплома из немецкого языка (ÖSD), Goethe Institute, Telc GmbH;

иметь достаточный доход – от 1218 евро в месяц на одного человека или 1921 евро в месяц для пары.

Чтобы украинцы могли узнать, отвечают ли они требованиям, разработан отдельный онлайн-помощник, который также доступен на английском и русском языках.