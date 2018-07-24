Кравцов рассказал об убытках от кидания камней в поезда "Интерсити"

Убытки от кидания камней в поезда "Интерсити" составляют 16 млн гривен

Убытки от кидания камней в поезда "Интерсити" составляют 16 млн гривен. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, с момента ввода в эксплуатацию поездов "Интерсити", "Укрзализныця" получили убытков на 16 млн гривен.

"С момента ввода в эксплуатацию этих скоростных поездов, мы получили убытков на 16 миллионов гривен. В результате одного из таких случаев был травмирован машинист - ему попало стекло в голову. Иногда этих хулиганов ловят. В Киевской области несколько раз успешно проводились соответствующие операции", - рассказал Кравцов.

Напомним, также Кравцов в интервью РБК-Украина сообщил, что по итогам первого квартала 2018 года объем чистой прибыли ПАО "Укрзализныця" составил 274 млн гривен, что в два с половиной раза больше, чем за весь прошлый год - 114 млн гривен.