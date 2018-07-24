Кравцов розповів про збитки від кидання каміння в потяги "Інтерсіті"

Збитки від кидання каміння в потяги "Інтерсіті" складають 16 мільйонів гривень

Збитки від кидання каміння в потяги "Інтерсіті" складають 16 млн гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Украина розповів виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

За його словами, з моменту введення в експлуатацію поїздів "Інтерсіті", "Укрзалізниця" отримали збитків на 16 млн гривень.

"З моменту введення в експлуатацію цих швидкісних поїздів, ми отримали збитків на 16 мільйонів гривень. В результаті одного з таких випадків був травмований машиніст - йому потрапило скло в голову. Іноді ловлять цих хуліганів. У Київській області кілька разів успішно проводилися відповідні операції", - розповів Кравцов.

Нагадаємо, Кравцов в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що за підсумками першого кварталу 2018 року обсяг чистого прибутку ПАТ "Укрзалізниця" склав 274 млн гривень, що у два з половиною рази більше, ніж за весь минулий рік - 114 млн гривень.