Кравчук про повернення ядерного статусу Україні: поки це питання не стоїть
Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук оцінив можливість повернення Україні ядерного статусу. За його словами, зараз це питання не стоїть на порядку денному зовнішньополітичного курсу країни.
"Є чіткі визначення зовнішньополітичного курсу. У ньому немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі. Це єдність Європи ... А позиції про відновлення ядерного статусу не існує", - зазначив Кравчук.
Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна може підняти питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що повернути Україні ядерний статус було б неправильно.
Зазначимо, зараз на Донбасі йде загострення ситуації. Регулярно українські військові гинуть в результаті обстрілу бойовиків. При цьому Російська Федерація стягує свої сили біля українського кордону. Як повідомляло РБК-Україна, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.