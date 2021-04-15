ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кравчук про повернення ядерного статусу Україні: поки це питання не стоїть

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 11:29
Кравчук про повернення ядерного статусу Україні: поки це питання не стоїть Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук оцінив можливість повернення Україні ядерного статусу. За його словами, зараз це питання не стоїть на порядку денному зовнішньополітичного курсу країни.

Про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

"Є чіткі визначення зовнішньополітичного курсу. У ньому немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі. Це єдність Європи ... А позиції про відновлення ядерного статусу не існує", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна може підняти питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що повернути Україні ядерний статус було б неправильно.

Зазначимо, зараз на Донбасі йде загострення ситуації. Регулярно українські військові гинуть в результаті обстрілу бойовиків. При цьому Російська Федерація стягує свої сили біля українського кордону. Як повідомляло РБК-Україна, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ядерное оружие Кравчук
NEWS
Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол
Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу