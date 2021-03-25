Кравчук не видит нормандскую встречу до согласования нового плана по Донбассу

В частности, он прокомментировал возможность нормандской встречи в следующем месяце.

"К сожалению, сейчас я уже не могу так сказать, потому что жизнь меняется и процессы постоянно уточняются, анализ становится более глубоким и факты - более очевидными. Главное, действия стают более открытыми. Поэтому сказать, что встреча будет в апреле... я не знаю", - отметил Кравчук.

По его мнению, встречи не будет, пока политические советники не договорятся о совместном плане на основе предложенных Германией и Франции кластеров для реализации минских соглашений.

"Пока не будет согласован этот вопрос на уровне политических советников, пока они не договорятся о совместном плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, а пока Россия молчит… то говорить о встрече на высшем уровне - нет такой возможности. Тем более нельзя говорить о дате встречи", - добавил Кравчук.