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Кравчук, скорее всего, не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца года, - Арестович

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 21:59
Кравчук, скорее всего, не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца года, - Арестович Фото: Арестович прокомментировал самочувствие Кравчука (facebook.com/assistantschool)
Автор: Сергей Пышкин

Глава украинской делегации Леонид Кравчук сейчас находится в сложном периоде реабилитации. Экспрезидент не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в эфире "Украина 24"

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87 год, операция на сердце это всегда очень сложно. Пока будет вести Резников и видимо, это будет даже до ноября-декабря, как я понимаю", - отметил Арестович.

Добавим, что в конце июня текущего года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Сегодня переговоры в ТКГ возглавляет вицепремьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Российская Федерация Украина Леонид Кравчук
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