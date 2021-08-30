Кравчук, скоріш за все, не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця року, - Арестович

Глава української делегації Леонід Кравчук наразі перебуває у складному періоді реабілітації. Експрезидент не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича в ефірі "Україна 24"

"Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Тобто там людині 87 рік, операція на серці це завжди дуже складно. Поки буде вести Резніков й мабуть, це буде навіть до листопада-грудня, як я розумію", - відзначив Арестович.

Додамо, що в кінці червня поточного року Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Сьогодні переговори в ТКГ очолює віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.