Кравчук: Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно

Главная цель Украины на Донбассе - добиться мира. В конфликте Россия хочет оставить все как есть, потому что ей это выгодно.

Об этом Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил в интервью "Фактам".

По его мнению, такая ситуация не может продолжаться вечно.

"Россия хочет оставить все как есть, ей это выгодно. Они все эти годы заявляют, что они не участники переговорного процесса, а как бы гаранты и наблюдатели, поскольку в Украине, дескать, внутренний конфликт. Они просто издеваются не только над Украиной, но и над мировым сообществом, которое обманывают", - отметил Кравчук.

При этом Кравчук считает, что к февралю 2021 года ситуация прояснится.

"Если мы увидим и дальше, что ничего не меняется, я лично выступлю с предложением закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей, опираясь на международное сообщество, опираясь на позицию США и Европы. У меня иного выхода нет. Я не могу быть ни врагом, ни другом сегодня ни для кого", – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что главу украинской делегации Леонида Кравчука вызывают на комитет Рады по вопросам организации государственной власти после его заявления о выборах в ОРДЛО. В частности, по его словам, Киев в "Плане совместных действий" предлагает провести такие выборы 31 марта 2021 года.

Кроме того, ожидается, что Рада продлит действие закона об особом статусе Донбасса еще на год. Данный закон является одним из условий минского процесса мирного урегулирования конфликта.