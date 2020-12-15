Кравчук: Росія хоче залишити на Донбасі все як є, їй це вигідно

Головна мета України на Донбасі - домогтися миру. У конфлікті Росія хоче залишити все як є, тому що їй це вигідно.

Про це Глава української делегації в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю "Фактам".

На його думку, така ситуація не може тривати вічно.

"Росія хоче залишити все як є, їй це вигідно. Вони всі ці роки заявляють, що вони не учасники переговорного процесу, а нібито гаранти та спостерігачі, оскільки в Україні, мовляв, внутрішній конфлікт. Вони просто знущаються не тільки над Україною, але і над світовою спільнотою, яке обманюють", - зазначив Кравчук.

При цьому Кравчук вважає, що до лютого 2021 року ситуація проясниться.

"Якщо ми побачимо далі, що нічого не міняється, я особисто виступлю з пропозицією закінчити гру в хованки та почати пошуки нових форматів і нових можливостей, спираючись на міжнародну спільноту, спираючись на позицію США і Європи. У мене іншого виходу немає. Я не можу бути ні ворогом, ні другом сьогодні, ні для кого", - сказав глава української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голову української делегації Леоніда Кравчука викликають на комітет Ради з питань організації державної влади після його заяви про вибори в ОРДЛО. Зокрема, за його словами, Київ у "Плані спільних дій" пропонує провести такі вибори 31 березня 2021 року.

Крім того, очікується, що Рада продовжить дію закону про особливий статус Донбасу ще на рік. Цей закон є однією з умов мінського процесу мирного врегулювання конфлікту.