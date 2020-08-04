Кравчук предлагает выдвинуть в ТКГ идею свободной экономической зоны для Донбасса

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Соответствующее предложение он озвучил на встрече с украинской делегацией

Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Такую идею он озвучил на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа.

Об этом пишет DW.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш подтвердил, что такое предложение звучало, однако его детали он не приводил.

Кроме того, Кравчук предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе. Он убежден, что украинское общество должно "больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах".

Украинская делегация должна собраться на еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

РБК-Украина писало, что второй президент Украины Леонид Кучма ушел с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

После этого Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука председателем украинской делегации в ТКГ.

Впоследствии Кравчук заявил, что не исключает кадровые изменения в украинской делегации ТКГ.