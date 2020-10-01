Кравчук подтвердил, что Россия пыталась записать встречу ТКГ на видео

Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе пыталась вести несанкционированную видеозапись переговоров. Представители ОБСЕ были против такой практики.

Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает tsn.ua.

По его словам, вероятно, российская сторона всегда ведет видеозапись, поскольку переговоры проходят в режиме видеоконференции, и нет возможности это проконтролировать. На вчерашнем заседании Россия пыталась вынести этот вопрос на голосование, чтобы запись аудио и видео можно было вести официально.

"Потому что, мол, каждая сторона, особенно обвиняли нас, Украину, мы после таких переговоров, проводимых в видеоформациях, мы позволяем себе говорить, как они говорят, ложь ", - отметил Кравчук.

Он также подчеркнул, что модератор от ОБСЕ Хайди Грау заявила, что в мировой дипломатической практике нет такой практики.

"Украина поддержала модератора и после трехчасового разговора без конца толкли воду в ступе, сам (глава российской делегации, - ред.) Грызлов, который был автором этого предложения, снял, официально сказал, раз так, я снимаю свое предложение. Но, мол, мы оставляем за собой право записывать или фиксировать, как он сказал, эти разговоры", - сказал Кравчук.

Он добавил, что Грау попытается внести такое предложение официально, но таким образом, чтобы не нарушать дипломатическую практику и не нанести ущерб заседаниям ТКГ.

Отметим, накануне РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель ОБСЕ вчера приостановила заседание ТКГ, поскольку российская сторона вела видеозапись и заявляла о намерении опубликовать ее в одностороннем порядке.

Напомним, ранее глава российской делегации Борис Грызлов заявил, что Украина фактически вышла из минских соглашений.

В ответ Кравчук призвал не выдвигать ультиматумов и разблокировать переговоры ТКГ.