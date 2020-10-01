ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кравчук подтвердил, что Россия пыталась записать встречу ТКГ на видео

Киев, Четверг 01 октября 2020 13:49
Кравчук подтвердил, что Россия пыталась записать встречу ТКГ на видео
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе пыталась вести несанкционированную видеозапись переговоров. Представители ОБСЕ были против такой практики.

Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает tsn.ua.

По его словам, вероятно, российская сторона всегда ведет видеозапись, поскольку переговоры проходят в режиме видеоконференции, и нет возможности это проконтролировать. На вчерашнем заседании Россия пыталась вынести этот вопрос на голосование, чтобы запись аудио и видео можно было вести официально.

"Потому что, мол, каждая сторона, особенно обвиняли нас, Украину, мы после таких переговоров, проводимых в видеоформациях, мы позволяем себе говорить, как они говорят, ложь ", - отметил Кравчук.

Он также подчеркнул, что модератор от ОБСЕ Хайди Грау заявила, что в мировой дипломатической практике нет такой практики.

"Украина поддержала модератора и после трехчасового разговора без конца толкли воду в ступе, сам (глава российской делегации, - ред.) Грызлов, который был автором этого предложения, снял, официально сказал, раз так, я снимаю свое предложение. Но, мол, мы оставляем за собой право записывать или фиксировать, как он сказал, эти разговоры", - сказал Кравчук.

Он добавил, что Грау попытается внести такое предложение официально, но таким образом, чтобы не нарушать дипломатическую практику и не нанести ущерб заседаниям ТКГ.

Отметим, накануне РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель ОБСЕ вчера приостановила заседание ТКГ, поскольку российская сторона вела видеозапись и заявляла о намерении опубликовать ее в одностороннем порядке.

Напомним, ранее глава российской делегации Борис Грызлов заявил, что Украина фактически вышла из минских соглашений.

В ответ Кравчук призвал не выдвигать ультиматумов и разблокировать переговоры ТКГ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Российская ФедерацияКравчукКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь