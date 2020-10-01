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Кравчук підтвердив, що Росія намагалася записати зустріч ТКГ на відео

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 13:49
Кравчук підтвердив, що Росія намагалася записати зустріч ТКГ на відео
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Російська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі намагалася вести несанкціонований відеозапис переговорів. Представники ОБСЄ були проти такої практики.

Про це розповів голова української делегації Леонід Кравчук, передає tsn.ua.

За його словами, ймовірно, російська сторона завжди веде відеозапис, оскільки переговори проходять у режимі відеоконференції, і немає можливості це проконтролювати. На вчорашньому засіданні Росія намагалася винести це питання на голосування, щоб запис аудіо і відео можна було вести офіційно.

"Тому що, мовляв, кожна сторона, особливо звинувачували нас, Україну, ми після таких переговорів, проведених у відеоформаціях, ми дозволяємо собі говорити, як вони кажуть, брехня ", - зазначив Кравчук.

Він також підкреслив, що модератор від ОБСЄ Хайді Грау заявила, що у світовій дипломатичній практиці немає такої практики.

"Україна підтримала модератора і після тригодинної розмови без кінця товкли воду в ступі, сам (голова російської делегації, - ред.) Гризлов, який був автором цієї пропозиції, зняв, офіційно сказав, раз так, я знімаю свою пропозицію. Але, мовляв, ми залишаємо за собою право записувати або фіксувати, як він сказав, ці розмови", - сказав Кравчук.

Він додав, що Грау спробує внести таку пропозицію офіційно, але таким чином, щоб не порушувати дипломатичну практику та не завдати шкоди засіданням ТКГ.

Відзначимо, напередодні РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що спецпредставник ОБСЄ вчора призупинила засідання ТКГ, оскільки російська сторона вела відеозапис і заявляла про намір опублікувати її в односторонньому порядку.

Нагадаємо, раніше голова російської делегації Борис Гризлов заявив, що Україна фактично вийшла з мінських угод.

У відповідь Кравчук закликав не висувати ультиматумів і розблокувати переговори ТКГ.

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