Кравчук поддержал выдвижение Тимошенко в президенты

Фото: Леонид Кравчук (пресс-служба "Батькивщины)

Кравчук призвал весь украинский народ поддержать Тимошенко

Леонид Кравчук поддержал выдвижение Юлии Тимошенко на должность президента Украины и призвал сделать это весь украинский народ. Об этом первый президент нашего государства заявил на съезде партии ВО "Батькивщина" – Форуме единения, который проходит сегодня в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Эти выборы будут не просто выборы президента, это будут выборы нового курса, новой жизни, нового видения развития", – подчеркнул Кравчук.

Первый президент отметил, что знает лидера "Батькивщины" как опытного, искреннего человека, сильную и могучую фигуру, которая выдержала на своем пути большие испытания.

"Главная качества, которыми обладает Юлия Тимошенко, которая должна быть определяющей для президента – это любовь к Отечеству, сила духа, сила воли, сила знаний", – заявил Леонид Кравчук.

Он обратил внимание на то, что именно под руководством лидера "Батькивщины" лучшие специалисты разработали Новый курс – программу, что обеспечит государству настоящий прорыв.

По мнению Кравчука, только Тимошенко сможет вывести Украину из экономической пропасти. При ее президентстве всем придется жить по закону, резюмировал первый президент.