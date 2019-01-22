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Кравчук поддержал выдвижение Тимошенко в президенты

Новости » Выборы 2019    22.01.2019 - 13:53
Кравчук поддержал выдвижение Тимошенко в президенты
Фото: Леонид Кравчук (пресс-служба "Батькивщины)

Кравчук призвал весь украинский народ поддержать Тимошенко

Леонид Кравчук поддержал выдвижение Юлии Тимошенко на должность президента Украины и призвал сделать это весь украинский народ. Об этом первый президент нашего государства заявил на съезде партии ВО "Батькивщина" – Форуме единения, который проходит сегодня в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Эти выборы будут не просто выборы президента, это будут выборы нового курса, новой жизни, нового видения развития", – подчеркнул Кравчук.

Первый президент отметил, что знает лидера "Батькивщины" как опытного, искреннего человека, сильную и могучую фигуру, которая выдержала на своем пути большие испытания.

"Главная качества, которыми обладает Юлия Тимошенко, которая должна быть определяющей для президента – это любовь к Отечеству, сила духа, сила воли, сила знаний", – заявил Леонид Кравчук.

Он обратил внимание на то, что именно под руководством лидера "Батькивщины" лучшие специалисты разработали Новый курс – программу, что обеспечит государству настоящий прорыв.

По мнению Кравчука, только Тимошенко сможет вывести Украину из экономической пропасти. При ее президентстве всем придется жить по закону, резюмировал первый президент.

Филарет присутствует на форуме Тимошенко
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