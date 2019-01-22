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Кравчук підтримав висунення Тимошенко в президенти

Новини » Вибори 2019    22.01.2019 - 13:53
Кравчук підтримав висунення Тимошенко в президенти
Фото: Леонід Кравчук (Віталій Носач / РБК-Україна)

Кравчук закликав весь український народ підтримати Тимошенко

Леонід Кравчук підтримав висунення Юлії Тимошенко на посаду президента України та закликав зробити це весь український народ. Про це перший президент нашої держави заявив на з’їзді партії ВО "Батьківщина" – Форумі єднання, який проходить сьогодні в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ці вибори будуть не просто вибори президента, це будуть вибори нового курсу, нового життя, нового бачення розвитку", – наголосив Кравчук.

Перший президент зауважив, що знає лідера "Батьківщини" як досвідчену, щиру людину, сильну та могутню постать, яка витримала на своєму шляху великі випробування.

"Головна якість, якою володіє Юлія Тимошенко, яка має бути визначальною для президента – це любов до Вітчизни, сила духу, сила волі, сила знань", – заявив Леонід Кравчук.

Він звернув увагу на те, що саме під керівництвом лідера "Батьківщини" кращі фахівці розробили Новий курс – програму, що забезпечить державі справжній прорив.

На думку Кравчука, лише Тимошенко зможе вивести Україну з економічного провалля. За її президентства всім доведеться жити за законом, резюмував перший президент.

Філарет присутній на форумі Тимошенко
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