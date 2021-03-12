Кравчук о "плане по Донбассу": без утверждения Россией это пока только предложение

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что пока нет мирного плана по Донбассу . Для этого Россия должна утвердить направленные ей предложения, которые разработаны при участии Франции и Германии.

"План разработан Германией, Францией, доработанный Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть, плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией", - сказал Кравчук.

По его словам, соответствующие предложения были направлены в РФ для утверждения.

Напомним, днями глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. При этом его до сих пор не одобрила Россия.

Позже в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "первый раз слышат" о мирном плане по Донбассу.

При этом в украинской делегации в ТКГ сообщали, что новый план по Донбассу будет представлен до конца марта. Пока детали этой инициативы не разглашаются.