Кравчук о переговорах по Донбассу: если будут в тупике, надо искать другие договоренности

Он отметил, что со стороны Российской Федерации относительно переговоров по Донбассу нет никакого конструктива.

"Россия выполняет какую-то странную функцию, она наблюдатель, хотя ей такую ​​функцию никто не давал. Если Россия будет стоять на том, что она не сторона конфликта, и будет блокировать наши переговоры, то можно будет говорить что ситуация в тупике и ее можно будет вывести из него только радикальными шагами", - заявил Кравчук.

Он отметил, что украинская делегация готова к конкретным шагам на базе тех договоренностей, которые есть на данный момент однако, подчеркнул Кравчук, по ним прогресса нет.

"Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, как есть или хуже, но не лучше", - добавил он.

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что представители Украины будут просить действовать не на базе тех договоренностей, которые есть, а искать другие варианты.

"Я не думаю, что радикальные шаги - это силовые шаги. Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые есть, а искать другие договоренности. То есть признаем, что ситуация в тупике и что она должна быть изменена на основе новых подходов и документов, которые мы имеем зафиксировать и опираясь на них идти вперед", - добавил Кравчук.