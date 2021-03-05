Кравчук про переговори по Донбасу: якщо будуть в глухому куті, треба шукати інші домовленості

Він зазначив, що з боку Російської Федерації щодо переговорів по Донбасу немає ніякого конструктиву.

"Росія виконує якусь дивну функцію, вона спостерігач, хоча їй таку функцію ніхто не давав. Якщо Росія буде стояти на тому, що вона не сторона конфлікту, і буде блокувати наші переговори, то можна буде говорити що ситуація в безвиході і її можна буде вивести з нього тільки радикальними кроками", - заявив Кравчук.

Він зазначив, що українська делегація готова до конкретних кроків на базі тих домовленостей, які є на цей час однак, підкреслив Кравчук, за ними прогресу немає.

"Росія не хоче миру на Донбасі, вона хоче, щоб ситуація була такою, як є або гірше, але не краще", - додав він.

Голова української делегації в ТКГ заявив, що представники України будуть просити діяти не на базі тих домовленостей, які є, а шукати інші варіанти.

"Я не думаю, що радикальні кроки - це силові кроки. Ми будемо просити діяти не на базі тих домовленостей, які є, а шукати інші домовленості. Тобто визнаємо, що ситуація в безвиході і що вона повинна бути змінена на основі нових підходів і документів, які ми маємо зафіксувати і спираючись на них йти вперед", - додав Кравчук.