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Кравчук назвал главные критерии к кандидатам на место Фокина в ТКГ

Киев, Понедельник 05 октября 2020 11:40
Кравчук назвал главные критерии к кандидатам на место Фокина в ТКГ
Фото: Леонид Кравчук (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

При выборе кандидата в украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы будут обращать внимание и на его политическую позицию, и на профессионализм. Он должен быть глубоко погружен в ситуацию и не должен импровизировать.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками", - сказал Кравчук.

Он отметил, что сейчас в стране все воспринимается очень остро.

"Смерть - это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", - добавил Кравчук.

Напомним, 30 сентября Витольда Фокина вывели из украинской делегации в ТКГ.

До этого Фокин неоднократно выступал со скандальными заявлениями о необходимости всеобщей амнистии для боевиков на Донбассе, а во время заседания парламентского комитета, заявил, что не видит подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

В свою очередь Кравчук связал такие заявления Фокина с длительным отсутствием в информационно-политическом поле.

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