ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кравчук назвав головні критерії до кандидатів на місце Фокіна в ТКГ

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 11:40
Кравчук назвав головні критерії до кандидатів на місце Фокіна в ТКГ
Фото: Леонід Кравчук (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

При виборі кандидата в українську делегацію Тристоронньої контактної групи звертатимуть увагу і на його політичну позицію, і на професіоналізм. Він повинен бути глибоко занурений у ситуацію і не повинен імпровізувати.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала цю ситуацію і не поспішала з висновками або оцінками", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що зараз в країні все сприймається дуже гостро.

"Смерть - це найстрашніше, що можна уявити. І люди реагують на це дуже гостро. Тому ми будемо дивитися з усіх сторін", - додав Кравчук.

Нагадаємо, 30 вересня Вітольда Фокіна вивели з української делегації в ТКГ.

До цього Фокін неодноразово виступав зі скандальними заявами про необхідність загальної амністії для бойовиків на Донбасі, а під час засідання парламентського комітету, заявив, що не бачить підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією.

У свою чергу Кравчук пов'язав такі заяви Фокіна з тривалою відсутністю в інформаційно-політичному полі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КравчукКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся