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Кравчук не исключает перенос переговоров ТКГ в Польшу

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук назвал страну, в которую могут перенести переговоры по урегулированию на Донбассе. По его мнению, переговоры в формате ТКГ можно проводить в Польше.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Кравчук подчеркнул, что местом проведения переговоров ТКГ должна быть нейтральная и демократическая страна. И это, по его словам, ни в коем случае не может быть Беларусь.

"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - пояснил он.

В то же время Кравчук считает, что Россия не согласится переносить переговорный процесс в Польшу.

"Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск - я на следующий день заявление напишу об увольнении с должности", - подчеркнул глава делегации.

Напомним, вчера вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск после завершения карантина. Такое решение он объяснил враждебной позицией властей Беларуси.

Добавим, в сентябре прошлого года, когда в Беларуси разгорелся внутриполитический кризис, президент Владимир Зеленский говорил, что переносить переговоры ТКГ из Минска еще рано.

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Новости Украины ДонбассПольшапереговорыКравчукКонтактная группа
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