Кравченка випустили за кордон "за дзвінком із Києва"? У ДПСУ відреагували на чутки

У мережі з'явилися чутки про те, що ексгенпрокурору Руслану Кравченку вдалося виїхати за кордон нібито за дзвінком із Києва. Насправді, це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Чутки про виїзд Кравченка

Сьогодні, 30 жовтня, "Укрправда" із посиланням на власні джерела написала про те, що Кравченка не хотіли випускати до Польщі, коли він прибув до пункту пропуску "Шегині".

Співрозмовники видання стверджують, що після цього прикордонникам "зателефонували з Києва", і вони вирішили пропустити Кравченка.

Реакція ДПСУ

Демченко, коментуючи такі чутки, наголосив, що вони неправдиві та вкрай абсурдні.

"Під час заходів прикордонного контролю Кравченко надав документи про службове відрядження, що давало право на виїзд з України", - зазначив він.

За словами речника ДПСУ, при оформленні документів спрацювало доручення повідомити відповідні державні органи про виїзд Кравченка. Ініціатора доручення одразу поінформували телефоном про те, що тодішній генпрокурор виїхав за кордон.

Демченко звернув увагу, що таке доручення саме собою не забороняло виїзд Кравченка.

"Інших доручень Держприкордонслужбі, які обмежують виїзд з України цієї особи, уповноважені державні органи не надавали", - уточнив речник Держприкордонслужби.

Скандал із Кравченком

Нагадаємо, восени НАБУ та САП викрили топ-чиновника Офісу генпрокурора на "кришуванні" шахрайських кол-центрів. Після цього Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.