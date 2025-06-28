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Кравченко відреагував на справу щодо "Автомагістраль-Південь": усі звинувачення законні

Субота 28 червня 2025 18:16
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Кравченко відреагував на справу щодо "Автомагістраль-Південь": усі звинувачення законні Фото: генеральний прокурор Руслан Кравченко (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Юлія Бойко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував справу проти компанії "Автомагістраль-Південь". За його словами, всі оголошені на сьогодні підозри - законні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кравченка.

Так, генпрокурор зазначив, що разом із профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-південь", яка відбудовує і будує інфраструктурні обʼєкти за бюджетні кошти.

"Матеріали справи вивчив глибоко і всі оголошені на сьогодні підозри - законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз", - наголосив Кравченко.

Він також додав, що хід справи проти компанії свідчить про неупередженість досудового розслідування.

Нагадаємо, 18 червня головне слідче управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України повідомило про підозру власнику компанії "Автомагістраль-Південь" Олександру Бойку та посадовим особам компанії за привласнення державних коштів на суму понад 240 млн грн.

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