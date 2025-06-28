ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кравченко отреагировал на дело по "Автомагистраль-Юг": все обвинения законны

Суббота 28 июня 2025 18:16
UA EN RU
Кравченко отреагировал на дело по "Автомагистраль-Юг": все обвинения законны Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Юлия Бойко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал дело против компании "Автомагистраль-Юг". По его словам, все объявленные на сегодня подозрения - законные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кравченко.

Так, генпрокурор отметил, что вместе с профильным заместителем лично разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг", которая восстанавливает и строит инфраструктурные объекты за бюджетные средства.

"Материалы дела изучил глубоко и все объявленные на сегодня подозрения - законные, обоснованные, подтвержденные результатами проведенных судебных экспертиз", - подчеркнул Кравченко.

Он также добавил, что ход дела против компании свидетельствует о беспристрастности досудебного расследования.

Напомним, 18 июня главное следственное управление Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины сообщило о подозрении владельцу компании "Автомагистраль-Юг" Александру Бойко и должностным лицам компании за присвоение государственных средств на сумму более 240 млн грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генпрокурор
Новости
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу