ua en ru
Пт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кравченко выпустили за границу "по звонку из Киева"? В ГПСУ отреагировали на слухи

21:44 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский aimg Мария Кучерявец
Кравченко выпустили за границу "по звонку из Киева"? В ГПСУ отреагировали на слухи Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В сети появились слухи о том, что экс-генпрокурору Руслану Кравченко удалось выехать за границу якобы по звонку из Киева. На самом деле это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

Слухи о выезде Кравченко

Сегодня, 30 октября, "Укрправда" со ссылкой на собственные источники написала о том, что Кравченко не хотели выпускать в Польшу, когда он прибыл в пункт пропуска "Шегини".

Собеседники издания утверждают, что после этого пограничникам "позвонили из Киева" и они решили пропустить Кравченко.

Реакция ГПСУ

Демченко, комментируя такие слухи, подчеркнул, что они неправдивы и крайне абсурдны.

"В ходе мероприятий пограничного контроля Кравченко предоставил документы о служебной командировке, что давало право на выезд из Украины", - отметил он.

По словам спикера ГПСУ, при оформлении документов сработало поручение уведомить соответствующие государственные органы о выезде Кравченко. Инициатора поручения сразу проинформировали по телефону о том, что тогдашний генпрокурор выехал за границу.

Демченко обратил внимание, что такое поручение само по себе не запрещало выезд Кравченко.

"Других поручений Госпогранслужбе, ограничивающих выезд из Украины данного лица, уполномоченные государственные органы не предоставляли", - уточнил спикер Госпогранслужбы.

Скандал с Кравченко

Напомним, осенью НАБУ и САП разоблачили топ-чиновника Офиса генпрокурора на "крышевании" мошеннических колл-центров. После этого Кравченко подал в отставку с должности генпрокурора.

Но сразу его не уволили, для этого требовалось согласие Верховной Рады.

На этом фоне Кравченко успел подписать подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и уехать за границу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Павел Кравченко ДПСУ Выезд за границу Офис Генпрокурора
Новости
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур