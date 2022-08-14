Кратковременные дожди и жара до +36: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 15 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха прогреется до +36 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
Завтра местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом лишь в восточных областях днем будет без осадков.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ночью составит +15 +20 градусов, а днем +25 +30.
В то же время на остальной территории страны ночью прогнозируется +18 +23 градуса, а днем +31 +36.
Напомним, сегодня ожидаются дожди на западе. При этом днем столбики термометров достигнут +36 на востоке.
Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2022 года.
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