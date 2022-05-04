Кратковременные дожди и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 мая в Украине погода будет с кратковременными дождями и грозами. При этом столбики термометров местами днем достигнут до +21.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня ночью без осадков, днем в Карпатском регионе, в центральных, восточных и южных областях местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура по области ночью +4 +9 градусов, а днем +11 + 16.
В Киеве ночью +7 +9, а днем +14 +16 градусов.
Напомним, недавно синоптики рассказали, что Украину накроет дождями и грозами, а потом вернутся заморозки.
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