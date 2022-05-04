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Короткочасні дощі та місцями грози: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні очікуються которкочасні дощі, грози та до +21 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 травня в Україні погода буде з короткочасними дощами та грозами. При цьому стовпчики термометрів подекуди вдень сягнуть до +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі без опадів, вдень в Карпатському регіоні, центральних, східних та південних областях місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +6 +8, вдень +13 +15 градусів;
  • на заході вночі +6 +8 градусів, а вдень +16 +21;
  • у східних областях вночі +4 +7, вдень +17 +19 градусів;
  • на півдні країни вночі +6 +9 градусів, а вдень +18 +21;
  • у центральних областях вночі +6 +8, вдень +16 +18 градусів.

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура по області вночі +4 +9 градусів, а вдень +11 +16.

У Києві вночі +7 +9, а вдень +14 +16 градусів.

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, що Україну накриє дощами та грозами, а потім повернуться заморозки.

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