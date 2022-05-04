Короткочасні дощі та місцями грози: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 4 травня в Україні погода буде з короткочасними дощами та грозами. При цьому стовпчики термометрів подекуди вдень сягнуть до +21.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вночі без опадів, вдень в Карпатському регіоні, центральних, східних та південних областях місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура по області вночі +4 +9 градусів, а вдень +11 +16.
У Києві вночі +7 +9, а вдень +14 +16 градусів.
Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, що Україну накриє дощами та грозами, а потім повернуться заморозки.
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