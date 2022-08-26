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Кратковременные дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 27 августа местами ожидаются кратковременные дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 27 августа, в Украине прогнозируется дождливая погода. При этом объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра в южных и центральных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории Украины без
осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Однако в восточной части днем местами ожидается сильный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а на юге и востоке до +21. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +27 +32 градуса.

Погода в Киеве и области

В субботу в Киеве и области будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер восточный, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +13 +18 градусов, а днем +27 +32. В Киеве ночью температура воздуха будет в районе +16 +18 градусов, а днем +28 +30.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ожидается осенью.

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Погода в Украине