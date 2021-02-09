Краткий обзор, что такое Биномо в Украине: как войти, обучение, отзывы

Зарабатывать дополнительный доход на трейдинге в Украине можно, но нужны знания и опыт. На официальном сайте компании Биномо их можно получить и детально узнать, что это за веб ресурс.
Биномо - онлайн платформа для торговли активами, которая подходит для опытных трейдеров и новичков. Но как начать здесь торговать?
Для входа в личный кабинет на binomo.com необходимо:
Внимание! Для входа в личный кабинет достаточно ввести email и пароль, указанные при регистрации.
На платформе можно выбрать один из четырех торговых счетов:
Каждый из них имеет свои преимущества и подходит для трейдеров с разным уровнем торгового опыта.
Трейдинг на биномо.ком заключается в правильном прогнозировании движения графика (повышение/понижение).
Биномо обеспечивает своих клиентов обучающими материалами о трейдинге. На сайте есть разделы: Словарь терминов, Help center и Стратегии.
Стратегии
Стратегии доступны на сайте и удобно разделены на категории:
Как дополнительно заработать на Биномо?
Получить дополнительный доход можно благодаря турнирам и партнерке.
Турниры Биномо - это ограниченное по времени мероприятие. Участники, которые займут призовые места, получают вознаграждение на свой счет.
Брокер предлагает партнерскую программу BinPartner, по которой участник привлекает новых клиентов на платформу. За это трейдер получает процент от дохода реферала или за его регистрацию.
Трейдеры могут скачать приложение Binomo на смартфон или планшет. Загрузка возможна как на устройства Android, так и iOS, посетив Google Play или App Store.
Реальные отзывы (відгуки) о Биномо с форумов и под видео на Youtube помогут понять, что сайт заслуживает внимания. Исходя из положительных отзывов, это точно не развод.
Георг Ветров: «Давно сотрудничаю с Биномо. Мое мнение – брокер хороший».
Просто парень: «Подняться на онлайн торговле можно. Главное правильно выбрать платформу. Биномо мне в этом помог».
Соловей: «Я только начинаю и здорово, что есть возможность бесплатно обучиться».
Есть и отрицательные отзывы, но их в основном пишут клиенты, которые не разобрались с правилами площадки.
Реально ли заработать на Биномо в Украине? Да, но для получения дополнительного дохода нужны знания и практика на демо счете, которые доступны на платформе бесплатно. Но всегда нужно помнить о рисках торговли. Чтобы они были минимальными, нужно тщательно подбирать стратегии и повышать свои торговые навыки.