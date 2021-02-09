Короткий огляд, що таке Біномо в Україні: як увійти, навчання, відгуки

Заробляти додатковий дохід на трейдингу в Україні можна, але потрібні знання і досвід. На офіційному сайті компанії Біномо їх можна отримати й детально дізнатися, що це за веб ресурс.

Що таке Binomo

Біномо - онлайн платформа для торгівлі активами, яка підходить для досвідчених трейдерів і новачків. Але як почати тут торгувати?

Як увійти в особистий кабінет?

Для входу в особистий кабінет на binomo.com необхідно:

Зайти на оф сайт і натиснути «Увійти» і «Реєстрація». Ввести email і придумати пароль. Вибрати валюту рахунку. Ознайомитися та прийняти умови Клієнтського угоди й Політики конфіденційності. Активувати обліковий запис за посиланням з електронного листа від Біномо.

Увага! Для входу в особистий кабінет досить ввести email і пароль, вказані при реєстрації.

Типи рахунків

На платформі можна вибрати один з чотирьох торгових рахунків:

Demo; Standard; Gold; VIP.

Кожен з них має свої переваги й підходить для трейдерів з різним рівнем торгового досвіду.

Як торгувати на Binomo?

Трейдинг на біномо.ком полягає в правильному прогнозуванні руху графіка (підвищення / пониження).

Навчання

Біномо забезпечує своїх клієнтів навчальними матеріалами про трейдингу. На сайті є розділи: Словник термінів, Help center і Стратегії.

Стратегії

Стратегії доступні на сайті й зручно розділені на категорії:

Початківець; Середній; Професіонал.

Як додатково заробити на Біномо?

Отримати додатковий дохід можна завдяки турнірів і партнерці.

Турніри

Турніри Біномо - це обмежений за часом захід. Учасники, які посядуть призові місця, отримують винагороду на свій рахунок.

Партнери

Брокер пропонує партнерську програму BinPartner, по якій учасник залучає нових клієнтів на платформу. За це трейдер отримує відсоток від доходу реферала або за його реєстрацію.

Де можна завантажити додаток Binomo?

Трейдери можуть завантажити додаток Binomo на смартфон або планшет. Завантаження можлиеа як на пристрої Android, так і iOS, відвідавши Google Play або App Store.

Відгуки трейдерів

Реальні відгуки (Відгуки) про Біномо з форумів і під відео на Youtube допоможуть зрозуміти, що сайт заслуговує на увагу. Виходячи з позитивних відгуків, це точно не розлучення.

Георг Вєтров: «Давно співпрацюю з Біномо. Моя думка - брокер хороший».

Просто хлопець: «Піднятися на онлайн торгівлі можна. Головне правильно вибрати платформу. Біном мені в цьому допоміг».

Соловей: «Я тільки починаю і здорово, що є можливість безкоштовно навчитися».

Є і негативні відгуки, але їх в основному пишуть клієнти, які не розібралися з правилами майданчика.

Висновки

Чи реально заробити на Біномо в Україні? Так, але для отримання додаткового доходу потрібні знання і практика на демо рахунку, які доступні на платформі безплатно. Але завжди потрібно пам'ятати про ризики торгівлі. Щоб вони були мінімальними, потрібно ретельно підбирати стратегії й підвищувати свої торгові навички.