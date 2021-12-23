Красоте – быть, или радости свободной жизни

Несмотря на грустную статистику нескольких прошлых сезонов, в этом году рынок косметики и парфюмерии начинает оживать. Аналитики отмечают, что снизившийся из-за пандемии спрос на уход и парфюмерию постепенно возвращается к прежним объемам.

То ли люди устали от самоизоляции, то ли потребность оставаться молодым, красивым и ухоженным все же взяла верх над страхами и переживаниями. Как бы там ни было, флакон хороших духов, баночка качественного крема и декоративная косметика в магазине https://parfums.ua снова активно продаются просто так, а не только перед праздниками.

Парфюмерия без границ

Покупка духов для многих клиентов в Киеве и других городах Украины перестала быть исключительно оффлайн занятием. Несмотря на то, что прочувствовать аромат можно только вживую, все больше покупателей предпочитают делать заказы заочно.

Это говорит о том, что у многих уже есть любимые ароматы. Чтобы купить их, достаточно найти проверенный магазин, прочесть отзывы других клиентов и легко оформить заказ с доставкой в любой регион. Особенно актуально это в период самоизоляции и ограничений: многие торговые точки закрыты, да и ходить по магазинам не очень хочется: во-первых, в масках неудобно, а во-вторых, есть риск подхватить вирус.

Спрос на духи, в том числе люкс сегмента, в разы взлетает перед праздниками. Обычно клиент точно знает, что он ищет. А благодаря удобным фильтрам на сайте можно найти желаемый флакон нужного объема в считанные минуты.

Несмотря на падение спроса в 2020 году, сейчас ситуация практически не отличается от периода до пандемии. Люди поняли, что жизнь продолжается, и нужно получать от нее как можно больше удовольствия. А что может поднять настроение с самого утра лучше любимого аромата?

Уход в тренде

Вынужденное ношение масок всего на несколько месяцев повлияло на спрос в уходовой косметике. Первые месяцы 2020 года люди действительно покупали мало. Сказывалась и неуверенность в своих доходах, и отсутствие необходимости показываться на людях.

Сейчас заказы крема для лица, тоника, сыворотки стали случаться даже чаще. Во-первых, нужно наверстать упущенное – кожа не терпит невнимания. А во-вторых, и женщины и мужчины осознали, что даже в период самоизоляции нельзя впадать в депрессию и игнорировать уход за собой.

Ну а спрос на такие средства, как шампунь или дезодорант традиционно не меняется. Они относятся к товарам первой необходимости и редко покидают потребительскую корзину.

Восстановление и даже рост спроса на косметику и парфюмерию говорит лишь об одном – мир постепенно возвращается к нормальной жизни, хотя бы в мыслях. А значит, красота снова спасет мир.