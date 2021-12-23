Красоті - бути, або радощі вільного життя

Всупереч сумній статистиці кількох минулих сезонів, цього року ринок косметики та парфумерії починає відроджуватися. Аналітики відзначають, що попит на догляд і парфумерію, що знизився через пандемію, поступово повертається до колишніх обсягів.

Чи то люди втомилися від самоізоляції, чи потреба залишатися молодим, красивим і доглянутим все ж таки взяла гору над страхами та переживаннями. Хай там як, флакон хороших парфумів, баночка якісного крему та декоративна косметика в магазині https://parfums.ua знову активно продаються просто так, а не лише перед святами.

Парфумерія без кордонів

Купівля парфумів для багатьох клієнтів у Києві та інших містах України перестала бути виключно офлайн заняттям. Попри те, що відчути аромат можна тільки наживо, все більше покупців вважають за краще робити замовлення заочно.

Це говорить про те, що багато хто вже має улюблені аромати. Щоб купити їх, достатньо знайти перевірений магазин, прочитати відгуки інших клієнтів та легко оформити замовлення з доставкою у будь-який регіон. Особливо актуально це в період самоізоляції та обмежень: багато торгових точок закриті, та й ходити по магазинах не дуже хочеться: по-перше, в масках незручно, а по-друге, є ризик підхопити вірус.

Попит на парфуми, зокрема люкс сегмента, в рази злітає перед святами. Зазвичай клієнт точно знає, що шукає. А завдяки зручним фільтрам на сайті можна знайти бажаний флакон потрібного об'єму за лічені хвилини.

Наперекір падінню попиту у 2020 році, зараз ситуація практично не відрізняється від періоду до пандемії. Люди зрозуміли, що життя триває, і треба отримувати від нього якнайбільше задоволення. А що може підняти настрій з самого ранку краще за улюблений аромат?

Догляд у тренді

Вимушене носіння масок лише на кілька місяців вплинуло на попит у доглядовій косметиці. Перші місяці 2020 року люди справді купували мало. Давалася взнаки й невпевненість у своїх доходах, і відсутність необхідності показуватися на людях.

Зараз замовлення крему для обличчя, тоніка, сироватки стали навіть частіше. По-перше, треба надолужити втрачене — шкіра не терпить неуваги. А по-друге, і жінки та чоловіки усвідомили, що навіть у період самоізоляції не можна впадати в депресію та ігнорувати догляд за собою.

Ну а попит на такі кошти, як шампунь чи дезодорант традиційно не змінюється. Вони належать до товарів першої необхідності та рідко залишають споживчий кошик.

Відновлення і навіть зростання попиту на косметику та парфумерію говорить лише про одне – світ поступово повертається до нормального життя, хоча б у думках. Отже, краса знову врятує світ.