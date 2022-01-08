"Красный уровень" террористической угрозы ввели еще в одном регионе Казахстана

В Жамбылской области Казахстана сегодня, 8 января, власти ввели "красный уровень" террористической угрозы. Сообщается о задержании почти 100 человек и раненых силовиках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
Ведущий в эфире заявил, что власти приняли решение ввести в Жамбылской области "красный уровень" террористической угрозы.
По данным МВД Кахахстана, в Жамбылской области в ходе спецоперации задержаны более 90 человек. Ранения получили 7 правоохранителей, одни погиб. О жертвах и пострадавших среди протестующих не сообщается.
Напомним, 8 декабря аэропорт "Алматы" закрыли на неопределенное время. Известно, что воздушная гавань продолжает принимать военные самолеты.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".