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"Красный уровень" террористической угрозы ввели еще в одном регионе Казахстана

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Жамбылской области Казахстана сегодня, 8 января, власти ввели "красный уровень" террористической угрозы. Сообщается о задержании почти 100 человек и раненых силовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Ведущий в эфире заявил, что власти приняли решение ввести в Жамбылской области "красный уровень" террористической угрозы.

По данным МВД Кахахстана, в Жамбылской области в ходе спецоперации задержаны более 90 человек. Ранения получили 7 правоохранителей, одни погиб. О жертвах и пострадавших среди протестующих не сообщается.

Напомним, 8 декабря аэропорт "Алматы" закрыли на неопределенное время. Известно, что воздушная гавань продолжает принимать военные самолеты.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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