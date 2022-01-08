"Червоний рівень" терористичної загрози ввели ще в одному регіоні Казахстану
У Жамбильській області Казахстану сьогодні, 8 січня, влада ввела "червоний рівень" терористичної загрози. Повідомляється про затримання майже 100 осіб і поранених силовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Хабар 24".
Ведучий в ефірі заявив, що влада прийняла рішення ввести в Жамбильській області "червоний рівень" терористичної загрози.
За даними МВС Кахахстану, в Жамбильській області в ході спецоперації затримано понад 90 осіб. Поранення отримали 7 правоохоронців, одні загинув. Про жертви і постраждалих серед протестувальників не повідомляється.
Нагадаємо, 8 грудня аеропорт "Алмати" закрили на невизначений час. Відомо, що повітряна гавань продовжує приймати військові літаки.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".