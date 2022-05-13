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Красный уровень опасности: паводок может вызвать подтопление дорог Черниговской области

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Чернигов, Пятница 13 мая 2022 01:17
Красный уровень опасности: паводок может вызвать подтопление дорог Черниговской области Знак Черниговская область (Фото: newvv.net)
Автор: Константин Широкун

С 13 по 14 мая уровень воды в реках Днепр и Сож поднимутся на максимальный уровень весеннего половодья. Возможно затопление территорий, участков дорог местного значения и дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

В "Укравтодоре" отмечают, что возможно отрезание от основных путей ряда населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области. В связи с этим в регионе объявлен красный, третий уровень опасности.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

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Укравтодор Чернигов
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