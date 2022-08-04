UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя

Фото: Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя (росСМИ)
Автор: Артур Родивилов

Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность защитников Мариуполя, оказавшихся в руках врага, "потому что это не в наших силах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МККК.

В МККК говорят, что в качестве нейтрального посредника способствовали безопасному выходу воинов из завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта.

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного внимания, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", – сказано в заявлении.

В МККК отметили, что у комитета все еще нет доступа ко всем военнопленным, в том числе содержащимся в Еленовке.

Вместе с тем там сообщили, что посетили СИЗО в Еленовке один раз, в мае этого года, чтобы доставить цистерны с водой.

"Но у нас не было доступа к содержащимся там военнопленным на индивидуальной основе – в соответствии с методами работы МККК в местах содержания под стражей", - заявили в организации.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке.

Накануне генпрокурор Андрей Костин заявил, что следствие пока склоняется к тому, что пленных сожгли термобарическим оружием. В то же время Россия заявляет, что колонию якобы обстреляли ВСУ ракетами систем HIMARS, но эти обвинения не находят подтверждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовКрасный Крест