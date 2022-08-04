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Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 05:01
Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя Фото: Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность пленных защитников Мариуполя (росСМИ)
Автор: Артур Родивилов

Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность защитников Мариуполя, оказавшихся в руках врага, "потому что это не в наших силах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МККК.

В МККК говорят, что в качестве нейтрального посредника способствовали безопасному выходу воинов из завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта.

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного внимания, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", – сказано в заявлении.

В МККК отметили, что у комитета все еще нет доступа ко всем военнопленным, в том числе содержащимся в Еленовке.

Вместе с тем там сообщили, что посетили СИЗО в Еленовке один раз, в мае этого года, чтобы доставить цистерны с водой.

"Но у нас не было доступа к содержащимся там военнопленным на индивидуальной основе – в соответствии с методами работы МККК в местах содержания под стражей", - заявили в организации.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке.

Накануне генпрокурор Андрей Костин заявил, что следствие пока склоняется к тому, что пленных сожгли термобарическим оружием. В то же время Россия заявляет, что колонию якобы обстреляли ВСУ ракетами систем HIMARS, но эти обвинения не находят подтверждения.

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