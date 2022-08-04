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Червоний Хрест заявив, що не гарантував безпеку полонених захисників Маріуполя

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Четвер 04 серпня 2022 05:01
Червоний Хрест заявив, що не гарантував безпеку полонених захисників Маріуполя Фото: Червоний Хрест заявив, що не гарантував безпеку полонених захисників Маріуполя (росЗМІ)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку захисників Маріуполя, які опинилися в руках ворога, "тому що це не в наших силах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МКЧХ.

У МКЧХ кажуть, що як нейтральний посередник сприяли безпечному виходу воїнів із заводу "Азовсталь" в координації зі сторонами конфлікту.

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь роз'яснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов'язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної уваги, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених", - сказано в заяві.

У МКЧХ зазначили, що у комітету все ще немає доступу до всіх військовополонених, в тому числі містяться в Оленівці.

Разом з тим там повідомили, що відвідали СІЗО в Оленівці один раз, в травні цього року, щоб доставити цистерни з водою.

"Але у нас не було доступу до утримуваних там військовополонених на індивідуальній основі - відповідно до методів роботи МКЧХ в місцях утримання під вартою", - заявили в організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона досі не передала Україні офіційні списки загиблих в Оленівці.

Напередодні генпрокурор Андрій Костін заявив, що слідство поки схиляється до того, що полонених спалили термобаричною зброєю. Водночас Росія заявляє, що колонію нібито обстріляли ЗСУ ракетами систем HIMARS, але ці звинувачення не знаходять підтвердження.

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