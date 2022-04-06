Красный Крест вывез из осажденного Мариуполя более 500 человек

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) эвакуировали из осажденного Мариуполя более 500 человек. Колонна автобусов и частных автомобилей прибыла в Запорожье.

"Прибытие этого конвоя в Запорожье - огромное облегчение для сотен людей, которые сильно пострадали и теперь находятся в более безопасном месте", - цитирует агентство заявление МККК.

В организации добавили, что в осажденном российскими войсками Мариуполе остаются еще тысячи мирных жителей, которых нужно эвакуировать. Так отметили, что для этого нужен безопасный выход и помощь.

Конвой, сопровождаемый МККК, выехал из Бердянска во вторник и добрался до Запорожья в среду. Сотрудники Красного Креста в течение пяти дней и четырех ночей пыталась добраться до Мариуполя. Колонна была уже в 20 километрах от города, но условия безопасности сделали не возможным въезд в осажденный населенный пункт.