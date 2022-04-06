Червоний Хрест вивіз з обложеного Маріуполя понад 500 осіб

"Прибуття цього конвою в Запоріжжі - величезне полегшення для сотень людей, які сильно постраждали і тепер знаходяться в більш безпечному місці", - цитує агентство заяву МКЧХ.

В організації додали, що в обложеному російськими військами Маріуполі залишаються ще тисячі мирних жителів, яких потрібно евакуювати. Так відзначили, що для цього потрібен безпечний вихід і допомога.

Конвой, що супроводжується МКЧХ, виїхав із Бердянська у вівторок і дістався Запоріжжя у середу. Співробітники Червоного Хреста протягом п'яти днів та чотирьох ночей намагалася дістатися Маріуполя. Колона була вже за 20 кілометрів від міста, але умови безпеки унеможливили в'їзд до обложеного населеного пункту.