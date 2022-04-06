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Червоний Хрест вивіз з обложеного Маріуполя понад 500 осіб

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Запоріжжя, Середа 06 квітня 2022 16:32
Червоний Хрест вивіз з обложеного Маріуполя понад 500 осіб Фото: Червоний Хрест евакуював з Маріуполя понад 500 осіб (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) евакуювали з обложеного Маріуполя понад 500 осіб. Колона автобусів і приватних автомобілів прибула до Запоріжжя.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі МКЧХ.

"Прибуття цього конвою в Запоріжжі - величезне полегшення для сотень людей, які сильно постраждали і тепер знаходяться в більш безпечному місці", - цитує агентство заяву МКЧХ.

В організації додали, що в обложеному російськими військами Маріуполі залишаються ще тисячі мирних жителів, яких потрібно евакуювати. Так відзначили, що для цього потрібен безпечний вихід і допомога.

Конвой, що супроводжується МКЧХ, виїхав із Бердянська у вівторок і дістався Запоріжжя у середу. Співробітники Червоного Хреста протягом п'яти днів та чотирьох ночей намагалася дістатися Маріуполя. Колона була вже за 20 кілометрів від міста, але умови безпеки унеможливили в'їзд до обложеного населеного пункту.

Нагадаємо, вчора, 5 квітня, автобуси були змушені повернутися через блокування в Мангуші.

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