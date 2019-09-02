Красный Крест сообщил о свыше 100 погибших в Йемене во время удара ОАЭ

В Йемене в результате ряда воздушных ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией, помогающей правительству страны бороться с повстанческим движением Хути, по данным Красного Креста, погибло более ста человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Более 40 раненых находятся в больницах.

Согласно заявлению Международного комитета Красного Креста, удары попали в центр содержания заключенных в городе Дамар на юго-западе Йемена, на юг от захваченной повстанцами столицы Саны.

В свою очередь, шиитское движение Хути, связанное с Ираном, ранее заявляло по крайней мере о 60 погибших и 50 раненых, на время забастовки в центре содержания было 170 заключенных.

В то же время Коалиция под предводительством Саудовской Аравии, со своей стороны, заявляет, что удары были осуществлены по военному объекту движения Хути в Дамаре, который использовался как склад беспилотных аппаратов и ракет, и что эти удары "соответствуют международному гуманитарному праву".

Напомним, в начале августа повстанцы в Йемене захватили президентский дворец в Адене, а также несколько военных частей в этом городе. Во время боев погибли несколько десятков человек. Повстанцы после победы взяли под контроль все военные части в Адене.