ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Червоний Хрест надасть Україні медобладнання та ліки

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 15:27
Червоний Хрест надасть Україні медобладнання та ліки
Ілюстративне фото (ua.icrc.org)

Червоний Хрест схвалив запит українського уряду

Червоний Хрест надасть Україні медичне обладнання та медикаменти на тлі пандемії коронавирусу. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Повідомляється, що домовленості були досягнуті під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

"Була досягнута домовленість про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави", - повідомили в ОП.

Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала Україні другий набір реагентів для тестування на коронавірус COVID-19. Набір містить 5 тис. реакцій, що дозволить перевірити 1,6 тис. українців.

Зазначимо, станом на 18 березня в Україні офіційно підтверджені 14 випадків коронавірусу - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м.київ (2). З них дві людини померли.

Також повідомлялося, що серед заражених COVID-19 в Україні народний депутат Сергій Шахов. МОЗ встановлює особи, які контактували з ним, а також проводить дезінфекцію у комітетах Ради, де він працював.

Правила карантину в Україні: що потрібно знати про обмеження і штрафи У Чернівецькій області обстежують на коронавірус 11 осіб
Новини України Красный КрестпомощьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся