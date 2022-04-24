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Красный Крест потребовал гуманитарный доступ к Мариуполю для эвакуации людей

Фото: Красный Крест хочет эвакуировать людей из Мариуполя (facebook com mvs gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Международный комитет Красного Креста требует предоставить доступ к Мариуполю для безопасной эвакуации гражданских и раненых военных. В том числе с территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт гуманитарной организации.

"Каждый день, каждый час, которые проходят, имеют ужасную цену для людей. Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что команды сотрудников Красного Креста уже развернуты на местах и готовы провести эвакуацию, как только будет заключено соглашение и предоставлены гарантии безопасности.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил России провести специальный раунд переговоров для спасения защитников Мариуполя.

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