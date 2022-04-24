Червоний Хрест вимагає гуманітарного доступу до Маріуполя для евакуації людей

Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає надати доступ до Маріуполя для безпечної евакуації цивільних та поранених військових. У тому числі із території заводу "Азовсталь".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт гуманітарної організації.
"Кожен день, кожна година, що проходять, мають жахливу ціну для людей. Як нейтральний і неупереджений посередник, МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні для виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації", - йдеться у заяві.
Також повідомляється, що команди співробітників Червоного Хреста вже розгорнуті на місцях і готові провести евакуацію, як тільки буде укладено угоду та надано гарантії безпеки.
Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував Росії провести спеціальний раунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.